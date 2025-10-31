На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава венгерского МИД назвал христианство самой преследуемой религией в мире

Сийярто призвал ООН защищать христиан по всему миру
true
true
true
close
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Христианство становится самой преследуемой религией в мире, ООН должна стать единым фронтом против гонений на религиозные сообщества, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Его слова передает РИА Новости.

«Мы озабочены тем, что все больше становится случаев нападения на христианское сообщество во всем мире. Результатом чего является тот факт, что христианство становится самой преследуемой религией во всем мире», – заявил дипломат.

Как отметил Сийярто, христиане в современном мире подвергаются нападениям террористических организаций, воздействию экстремистской идеологии и намеренной агрессивной секуляризации. Глава венгерского МИД отметил, что все это представляет опасность для свободы религии и безопасности христианского сообщества во всех странах мира. В то же время венгерский министр призвал ООН противостоять преследованию религиозных сообществ.

«Призываем международное сообщество, ООН и организации системы ООН стать единым фронтом против преследования религиозных сообществ, в том числе преследования христиан», – уточнил Сийярто.

30 октября в Самарканде открылась 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Как отмечается, впервые с 1985 года она проводится за пределами штаб-квартиры организации в Париже.

Ранее Сийярто заявил, что Евросоюз охватила «военная лихорадка».

