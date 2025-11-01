В МИД России осудили провокации США против Венесуэлы

Россия осуждает применение избыточной военной силы со стороны США при выполнении антинаркотических задач в Карибском бассейне. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Решительно осуждаем применение избыточной военной силы при выполнении антинаркотических задач. Подобные действия нарушают как внутреннее американское законодательство, так и нормы международного права», — говорится в документе.

Захарова добавила, что данные нарушения признают представители ряда стран и международных организаций. В их число, по словам представителя МИД, входят генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и верховный комиссар всемирной организации по правам человека Фолькер Тюрк.

Дипломат отметила, что Россия подтверждает свою поддержку руководству Венесуэлы в вопросе защиты суверенитета. Кроме того, Москва выступает за сохранение Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве зоны мира, подчеркнула Захарова.

1 ноября газета The Washington Post сообщила, что США направили к берегам Венесуэлы боевые корабли, подлодки и тысячи военных. Наращивание военных сил и средств Вашингтона в Карибском бассейне свидетельствует о том, что администрация США готовится расширить операции в регионе, отмечается в материале.

Ранее Мадуро обвинил США в стремлении начать войну за ресурсы Венесуэлы.