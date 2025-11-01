Россия ввела санкции против премьера Украины

Власти России расширили список физических лиц, подпадающих под специальные экономические меры, включив в него премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал изменения в перечень лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры экономического характера. Изначальный список был утвержден постановлением от 1 ноября 2018 года.

«Дополнить пунктом следующего содержания: Свириденко Юлия Анатольевна (Свириденко Юлія Анатоліївна), дата рождения — 25 декабря 1985 года, место рождения — город Чернигов, Черниговская область, Украинская ССР, СССР», — гласит новое постановление.

30 октября стало известно, что Украина готовится к введению нового пакета санкций против Российской Федерации. По словам президента страны Владимира Зеленского, новые санкции будут сфокусированы на ограничении российского военно-промышленного комплекса и деятельности средств массовой информации. Ожидается, что вскоре будут подписаны соответствующие указы.

Ранее Россия приняла ответные меры на 19-й пакет санкций.