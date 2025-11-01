На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия ввела санкции против премьера Украины

Россия ввела экономические санкции против премьера Украины Свириденко
true
true
true
close
svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Власти России расширили список физических лиц, подпадающих под специальные экономические меры, включив в него премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал изменения в перечень лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры экономического характера. Изначальный список был утвержден постановлением от 1 ноября 2018 года.

«Дополнить пунктом следующего содержания: Свириденко Юлия Анатольевна (Свириденко Юлія Анатоліївна), дата рождения — 25 декабря 1985 года, место рождения — город Чернигов, Черниговская область, Украинская ССР, СССР», — гласит новое постановление.

30 октября стало известно, что Украина готовится к введению нового пакета санкций против Российской Федерации. По словам президента страны Владимира Зеленского, новые санкции будут сфокусированы на ограничении российского военно-промышленного комплекса и деятельности средств массовой информации. Ожидается, что вскоре будут подписаны соответствующие указы.

Ранее Россия приняла ответные меры на 19-й пакет санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами