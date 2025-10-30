Зеленский объявил о новых антироссийских санкциях

Киев введет новые санкции в отношении России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, готовящиеся новые санкции будут, в частности, направлены против российского военного производства и сферы СМИ. Скоро об этом будут приняты соответствующие указы.

Зеленский отметил, что Украина в своей юрисдикции синхронизирует 19-й пакет антироссийских санкций Европейского союза.

29 октября постоянный представитель Соединенных Штатов в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон намерен добиваться исполнения введенных санкций против России и выразил надежду, что они склонят президента РФ Владимира Путина к переговорам.

За день до этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать новый пакет санкций Евросоюза против России в энергетической сфере и план Еврокомиссии по полному отказу от российских нефти и газа к 2028 году.

Ранее Украина конфисковала активы белорусского холдинга «Гомсельмаш».