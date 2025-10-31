Россия приняла ответные меры на 19-й пакет санкций

Москва в ответ на 19-й санкционный пакет Евросоюза в отношении России существенно расширяет «стоп-лист» представителей ЕС. Об этом заявили в МИД РФ.

«Российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза, которым (...) запрещен въезд на территорию нашего государств», — говорится в сообщении.

Речь идет о сотрудников силовых ведомств, а также организация стран ЕС, оказывающих военную помощь Украине. Въезд также закрывается для людей, ответственных за незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий, а также политиков, выступающих за изъятие российских активов.

23 октября Европейский союз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России.

Новый пакет санкций ЕС против РФ включает ограничения против российских банков и транзакций в криптовалютах. Объединение также внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Кроме того, глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила введение ограничений на перемещения российских дипломатов на территории стран ЕС.

Ранее Китай пообещал ответить ЕС на санкции против России.