В США опровергли сообщения о планах ударить по Венесуэле

Генеральный секретарь США Марко Рубио назвал фейковыми сообщения журналистов Miami Herald о планах нанести воздушные удары по Венесуэле. Опровержение он опубликовал в социальной сети X.

Издание писало, что США планируют нанести воздушные удары по целям на территории Венесуэлы в ближайшие часы или дни.

«Ваши «источники», утверждающие, что они «осведомлены о ситуации», обманом заставили вас написать фейковую историю», — заявил Рубио.

Американские журналисты называли целью американской операции разгром «наркокартеля Солнц», руководителем которого они назвали лично президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Мнение журналистов Miami Herald разделяли эксперты Washington Examiner, которые предположили что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

