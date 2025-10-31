На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США опровергли сообщения о планах ударить по Венесуэле

Генсек США Рубио назвал фейковыми сообщения о планах атаковать Венесуэлу
true
true
true
close
Сергей Булкин/РИА Новости

Генеральный секретарь США Марко Рубио назвал фейковыми сообщения журналистов Miami Herald о планах нанести воздушные удары по Венесуэле. Опровержение он опубликовал в социальной сети X.

Издание писало, что США планируют нанести воздушные удары по целям на территории Венесуэлы в ближайшие часы или дни.

«Ваши «источники», утверждающие, что они «осведомлены о ситуации», обманом заставили вас написать фейковую историю», — заявил Рубио.

Американские журналисты называли целью американской операции разгром «наркокартеля Солнц», руководителем которого они назвали лично президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Мнение журналистов Miami Herald разделяли эксперты Washington Examiner, которые предположили что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в конгрессе США раскрыли цели Трампа в Венесуэле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами