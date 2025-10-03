На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США нанесли новый удар по судну наркоторговцев в международных водах вблизи Венесуэлы

Хегсет: США по приказу Трампа нанесли очередной удар по судну с наркотиками
close
Mike Blake/Reuters

США по приказу главы Белого дома Дональда Трампа нанесли новый удар по судну наркоторговцев в международных водах вблизи Венесуэлы. Об этом в соцсети X сообщила глава Пентагона Пит Хегсет.

«Ранее сегодня утром по приказу президента Трампа я распорядился нанести кинетический удар по судну, перевозившему наркотики и связанному с организациями, признанными террористическими», — написал он.

Глава Пентагона добавил, что в результате удара уничтожены четыре «наркотеррориста», которые находились на борту судна.

2 сентября Трамп заявил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах. Республиканец подчеркнул, что Венесуэла не предпринимает достаточных усилий для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В ответ Николас Мадуро заявил, что его страна столкнулась с самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет и объявил мобилизацию 25 тысяч военных.

Ранее Трамп ушел от ответа по поводу применения военной силы против Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами