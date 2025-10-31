На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал о реновации ванной Линкольна в Белом доме

Трамп: я отреставрировал ванную комнату Линкольна в Белом доме
Depositphotos

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил о завершении реновации ванной Линкольна в Белом доме, раскритиковав ее предыдущий облик в стиле ар-деко.

«Я отреставрировал ванную комнату Линкольна в Белом доме. В 1940-х годах ее отреставрировали в стиле ар-деко с зеленой плиткой, что было совершенно неуместно в эпоху Линкольна», — написал глава Белого дома.

Ванная и спальная комната Линкольна расположены на втором этаже Белого дома и названы в честь 16-го президента США Авраама Линкольна.

До этого первая леди США Мелания Трамп в частном порядке высказала опасения по поводу сноса восточного крыла Белого дома.

В августе президент США Дональд Трамп в интервью поделился планами масштабной реконструкции Белого дома стоимостью $200 млн. Речь шла о бальном зале, который политик собирается построить на месте восточного крыла. По словам главы государства, проект станет «его подарком стране» и будет финансироваться за счет его собственных средств и частных пожертвований.

Ранее СМИ узнали о планах Трампа назвать бальный зал Белого дома в свою честь.

