СМИ сообщили о планах Трампа назвать бальный зал Белого дома в честь себя

ABC: Трамп намерен назвать бальный зал в стенах Белого дома в честь самого себя
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп, вероятно, назовет бальный зал, который будет возведен на месте Восточного крыла Белого дома, в честь самого себя. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники в администрации американского лидера.

«Президент Трамп, скорее всего, назовет свой новый бальный зал Белого дома стоимостью в 300 миллионов долларов в честь самого себя», — говорится в материале канала.

Отмечается, что сотрудники администрации президента уже называют его «Бальным залом президента Дональда Трампа». По словам собеседника ABC, на реализацию проекта уже собрали $350 млн, несмотря на то, что само строительство по предварительным оценкам обойдется Вашингтону в $300 млн. На вопрос о планах по распоряжению оставшейся суммой чиновник отвечать не стал.

Восточное крыло было возведено в 1902 году и неоднократно обновлялось. Традиционно здесь находились помещения первой леди и ее команды, тогда как президент и его аппарат работают в западной части резиденции.

Президент США отмечал, что официальной резиденции не хватает пространства для крупных мероприятий, и именно эту причину он называл ключевым обоснованием своего проекта модернизации. В августе он заявил о планах масштабной реконструкции Белого дома стоимостью $200 млн.

Одним из наиболее заметных и потенциально долговечных наследий Трампа на посту президента может стать бальный зал площадью 90 тыс. квадратных футов, который он планирует построить, заменив здание в восточном крыле, традиционно используемое в качестве офисов первой леди. Проект, запуск которого запланирован на сентябрь, обещает стать крупнейшим преобразованием комплекса Белого дома со времен Гарри Трумэна.

Ранее рабочих Белого дома обязали подписать бумаги о неразглашении перед сносом крыла.

Второй срок Трампа
