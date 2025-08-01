Трамп рассказал о своих планах реконструкции Белого дома

Президент США Дональд Трамп планирует масштабную реконструкцию Белого дома стоимостью $200 млн. О своих планах он рассказал в интервью NBC News.

Одним из наиболее заметных и потенциально долговечных наследий республиканца на посту президента может стать бальный зал площадью 90 тыс. квадратных футов, который он планирует построить, заменив здание в восточном крыле, традиционно используемое в качестве офисов первой леди.

Проект, запуск которого запланирован на сентябрь, обещает стать крупнейшим преобразованием комплекса Белого дома со времен Гарри Трумэна, отмечает NBC News.

В интервью телеканалу Трамп заявил, что новый бальный зал избавит от необходимости доставлять гостей к палаткам, установленным на Южной лужайке для масштабных мероприятий.

В проекте задействованы одни из лучших архитекторов мира. Трампу уже показали эскизы бального зала. Ожидается, что работы будут завершены до конца его президентского срока.

Трамп подсчитал, что снос Восточного крыла и строительство бального зала обойдутся примерно в $200 млн. По его словам, этот проект станет «его подарком стране» и будет финансироваться за счет его собственных средств и частных пожертвований.

Ранее музей американской истории убрал упоминание об импичментах Трампу.