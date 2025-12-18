Во Франции полиция провела обыск в доме министра культуры по делу о коррупции

Во Франции сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF) провели обыски в доме и рабочем кабинете министра культуры Рашиды Дати. Cледственные мероприятия проводятся в рамках антикоррупционного расследования, пишет газета Le Parisien.

«Полицейские из OCLCIFF в четверг утром провели обыски в парижских домах Рашиды Дати и в здании администрации 7-го округа Парижа... Операция является частью серии обысков, проведенных двумя следственными судьями, назначенными Национальной финансовой прокуратурой (PNF), с целью пролить свет на связи нынешней министра культуры с компанией GDF-Suez (ныне Engie)», — говорится в статье.

Издание сообщает, что расследование началось 14 октября. Суд подозревает Дати в получении от Engie €299 тыс. в период с 2010 по 2011 год, когда она являлась депутатом Европарламента. Рашида Дати отрицает все обвинения.

Le Parisien также отмечает, что в сентябре 2026 года Дати и бывший генеральный директор Renault Карлос Гон предстанут перед судом по обвинению в торговле влиянием, связанном с предполагаемым лоббированием интересов Renault в Европарламенте со стороны Дати. Суд подозревает ее в получении €900 тыс. от автопроизводителя в период с 2010 по 2012 год.

Ранее во Франции провели обыски у бывшего генерального прокурора Украины.