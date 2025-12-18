На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Иванушек International» рассказал о необычной аллергии у беременной жены

Певец Туриченко пожаловался на аллергию на лошадей у беременной жены
Пресс-служба Кирилла Туриченко

Звезда группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал о необычной аллергии у своей беременной жены Дарьи Тарасовой. Его цитирует kp.ru.

В преддверии Года лошади артист признался, что он сидел в седле всего один раз, а вот у супруги на этих животных аллергия.

«Она не может приближаться, к сожалению», — пожаловался он.

Дарья, в свою очередь, добавила, что дома может держать только «неаллергенных» животных, например собак.

Новый год Туриченко планирует встретить на сцене, после чего поедет домой и будет ждать пополнения в семье и готовить традиционные салаты самостоятельно.

«Оливье, селедка под шубой, заливное. Я готовлю сам вообще», — сказал он.

Накануне Туриченко рассказал, что после гендерной вечеринки начал ремонт в квартире. В беседе с «Газетой.Ru» певец признался, что раньше в детской были розовые стены.

Ранее Катю Лель едва не сбросила со спины лошадь в Африке.

