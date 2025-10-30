На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп ответил на критику его визита в Азию

Трамп назвал почти изменой критику визита в Азию со стороны демократа Шумера
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп назвал «почти изменой» критику его рабочей поездки в Японию и Южную Корею со стороны лидера демократического меньшинства в сенате США Чака Шумера. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

В своем выступлении в сенате США 29 октября Шумер назвал поездку Трампа в азиатские государства полным провалом. Демократ пожаловался на то, что, по его мнению, в ходе турне президент ничего не делает, пока в его собственной стране работа правительства заблокирована в связи с шатдауном.

В ответ на критику Трамп написал, что он работал очень усердно 24 часа в сутки, семь дней в неделю, заработал триллионы долларов. Шумер назвал его поездку в Азию «полным провалом» несмотря на то, что осознает потрясающий успех азиатского турне, добавил американский лидер.

Трамп прибыл в Южную Корею с визитом для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в южнокорейском Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. Американский лидер уже провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, переговоры он оценил положительно.

Ранее в России рассказали о неудачах Трампа на переговорах с Си.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами