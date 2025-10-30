Трамп ответил на критику его визита в Азию

Президент США Дональд Трамп назвал «почти изменой» критику его рабочей поездки в Японию и Южную Корею со стороны лидера демократического меньшинства в сенате США Чака Шумера. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

В своем выступлении в сенате США 29 октября Шумер назвал поездку Трампа в азиатские государства полным провалом. Демократ пожаловался на то, что, по его мнению, в ходе турне президент ничего не делает, пока в его собственной стране работа правительства заблокирована в связи с шатдауном.

В ответ на критику Трамп написал, что он работал очень усердно 24 часа в сутки, семь дней в неделю, заработал триллионы долларов. Шумер назвал его поездку в Азию «полным провалом» несмотря на то, что осознает потрясающий успех азиатского турне, добавил американский лидер.

Трамп прибыл в Южную Корею с визитом для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в южнокорейском Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. Американский лидер уже провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, переговоры он оценил положительно.

