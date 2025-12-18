Испуганный енот свалился с потолка в ресторане и искусал посетителя

В США енот провалился сквозь потолок в ресторан и искусал мужчину

В ресторане американского города Лейк-Дженива пойман агрессивный крупный енот, животное провалилось в обеденный зал через потолок, распугав посетителей. Об этом сообщает FoxNews.

Енот рухнул в зал в разгар обеда. Люди стали покидать заведение, но один из гостей решил поймать нарушителя спокойствия, енот набросился на мужчину и укусил его. После этого никто больше не решался приблизиться к агрессивному и шипящему животному.

Администрация ресторана вызвала специалистов по контролю за дикими животными и полицию. С помощью специальной петли, которую обычно используют для ловли собак, енота удалось загнать в угол, накрыть мусорным ведром и вынести из зала. Животное доставили в ветеринарную клинику для обязательной проверки на бешенство.

До этого в США медсестра спасла енота, который опьянел от забродивших фруктов.

Ранее енот разгромил алкомаркет, выпил и уснул в туалете.