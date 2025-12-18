На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Испуганный енот свалился с потолка в ресторане и искусал посетителя

В США енот провалился сквозь потолок в ресторан и искусал мужчину
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В ресторане американского города Лейк-Дженива пойман агрессивный крупный енот, животное провалилось в обеденный зал через потолок, распугав посетителей. Об этом сообщает FoxNews.

Енот рухнул в зал в разгар обеда. Люди стали покидать заведение, но один из гостей решил поймать нарушителя спокойствия, енот набросился на мужчину и укусил его. После этого никто больше не решался приблизиться к агрессивному и шипящему животному.

Администрация ресторана вызвала специалистов по контролю за дикими животными и полицию. С помощью специальной петли, которую обычно используют для ловли собак, енота удалось загнать в угол, накрыть мусорным ведром и вынести из зала. Животное доставили в ветеринарную клинику для обязательной проверки на бешенство.

До этого в США медсестра спасла енота, который опьянел от забродивших фруктов.

Ранее енот разгромил алкомаркет, выпил и уснул в туалете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами