«Это меньшее, что он мог мне предложить»: невеста Роналду о помолвочном кольце за $5 млн

Джорджина о кольце от Роналду за $5 млн: это меньшее, что он мог предложить

Джорджина Родригес, невеста португальского нападающего саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, рассказала, как футболист сделал ей предложение, передает Elle.

«Это самое меньшее, что он мог мне предложить после десяти лет ожидания. Честно говоря, когда он сделал предложение, это было последнее, о чем я думала. Мне потребовалось много времени, чтобы осмыслить огромный камень, который он мне подарил. Я была так потрясена, что оставила его в своей комнате и не доставала на свет до следующего дня», — рассказала Джорджина.

11 августа Родригес объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о том, что выходит замуж за Роналду. Она опубликовала фото с обручальным кольцом, инкрустированным тремя камнями. По мнению ювелира Аджай Ананда, для украшения был выбран бриллиант категории D весом около 30 карат. Предположительная стоимость ювелирного изделия составляет $5 млн.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

У спортсмена две дочери от модели: шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который появился на свет в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу так же, как и родных детей

Ранее стало известно, когда состоится свадьба Роналду.