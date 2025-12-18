Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству. Об этом РИА Новости заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«На следующий год наши рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономической зоне, и в норвежской, но и договорились о других условиях нашей совместной работы», — сказал он.

Шестаков добавил, что переговоры начались из-за того, что норвежская сторона в одностороннем порядке ввела санкции против двух российских рыбопромысловых судов.

В июле 2025 года Норвегия ввела запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний — «Норебо» и «Мурман Сифуд». Правительство королевства связало введение санкций с защитой национальных интересов и безопасности.

На этом фоне МИД РФ вызвало временного поверенного в делах Норвегии и вручило ему ноту протеста. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что введение ограничений представляет собой грубое нарушение двусторонних договоренностей. Там пояснили, что суда осуществляли промысел в исключительной экономической зоне Норвегии согласно правительственному двустороннему соглашению от 1976 года.

Ранее стало известно, что в Норвегии опасаются срыва переговоров с Россией о треске.