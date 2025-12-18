Стала известна судьба клипа Долиной в «Невероятных приключениях Шурика»

Клип с народной артисткой России Ларисой Долиной оставили в новом фильме «Невероятные приключения Шурика». Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на креативного продюсера картины Андрея Шелкова.

У Ларисы Долиной в фильме есть музыкальный номер, в котором она поет песню рэперши Инстасамки «За деньги да». Вымышленный клип остался в фильме несмотря на скандал вокруг продажи квартиры Долиной, подтвердил Шелков.

Он отметил, что съемки начались задолго до скандала.

«И надо сказать, что судьбоносно — именно она поет «За деньги да». Там надпись, что клип снят под воздействием мошенников», — рассказал Шелков.

Продюсер признался, что команда проекта долго решала судьбу клипа, однако, сочла нечестным вычеркивать эпизод, в который было вложено столько труда.

«Теперь это исторический альманах о событиях 2025 года. По многим нашим фильмам можно отслеживать, чем жила страна в определенный период», — рассуждает он.

В ремейке советского фильма сыграли Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Яна Кошкина и другие звезды.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении передавшей мошенникам выручку от покупки народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее психолог заявил, что Ларисе Долиной может понадобиться психологическая помощь.