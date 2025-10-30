Трамп положительно оценил встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее

Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином в Пусане на 12 баллов из 10 возможных

Президент США Дональд Трамп оценил прошедшую в южнокорейском Пусане встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на 12 баллов из 10 возможных, передает Fox News.

Американский лидер заявил, что в ходе его переговоров с главой Китая были достигнуты много важных решений. По словам Трампа, «встреча была потрясающей».

«Выдающаяся группа решений была принята. Не так много осталось. Мы пришли к заключению по многим важным вопросам», — сказал президент США журналистам на борту самолета по пути в Вашингтон.

Встреча стартовала в полдень по местному времени 30 октября и продолжалась 1 час 40 минут. В начале переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Китайский лидер также отметил, что переговорщики двух стран достигли некоторого соглашения в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет успешной.

