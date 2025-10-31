На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что отец Маска может жить в России, несмотря на обвинения в педофилии

В Госдуме предложили отцу Илона Маска cбежать от гей-лобби и стать фермером на Кавказе
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол, которого обвиняли в сексуальном насилии над детьми и избиении бывшей жены, заявил, что хочет получить российский паспорт. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов в беседе с «Газетой.Ru» предложил отцу Маска сбежать от гей-лобби («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Америке, начать новую жизнь и стать фермером на Северном Кавказе. По мнению парламентария, обвинения в отношении Маска-старшего не помешают ему получить российский паспорт, если он раскаивается.

«Обвинения очень серьезные, и этим должны заниматься американские правоохранители. По моему убеждению, все имеют право на покаяние и изменение жизни. Если судебных решений по этим ужасным обвинениям нет, сам Эррол в данный момент считает подобное поведение неприемлемым, разделяет традиционные духовно-нравственные ценности и чувствует давление со стороны американского гей-лобби, то он имеет все основания получить убежище в России по 702-му президентскому указу. Для того, чтобы прочнее стоять на пути традиционных духовно-нравственных ценностей, он может попробовать новую жизнь в России как фермер в рамках агротуристического «Проекта 702», который планируется к реализации в следующем году на Северном Кавказе с участием беженцев от ЛГБТ из США и стран Европы», — сказал он.

30 октября Эррол Маск заявил в интервью ТАСС, что не против получить российское гражданство, и сказал, что это будет для него большой честью. В конце августа он называл Москву самым великолепным городом в мире, который впечатляет сильнее, чем Париж или Лондон.

До этого в отношении Эррола Маска, по данным газеты The New York Times (NYT), неоднократно выдвигались обвинения в педофилии со стороны родных и приемных детей бизнесмена. По данным издания, именно это стало причиной разрыва отношений между ним и его сыном Илоном. Сам Эррол Маск обвинения отвергал, называл их абсурдными и сфабрикованными.

Мать Илона Маска Мэй рассказывала, что Эррол избивал ее и заставлял жить в изоляции от внешнего мира. Другой женой бизнесмена была его собственная падчерица — приемная дочь от предыдущего брака.

Ранее отец Маска отреагировал на слова Путина о правде.

