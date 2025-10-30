На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отец Илона Маска хочет получить российский паспорт

Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт
true
true
true
close
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол заявил в интервью ТАСС, что хочет получить российский паспорт.

«Почему нет? Это было бы большой честью для меня», — сказал Эррол Маск в ответ на соответствующий вопрос.

В конце августа отец Илона Маска назвал Москву самым великолепным городом в мире. Он заявил, что столица России очень красивая. По его мнению, она впечатляет сильнее, чем Париж или Лондон.

29 октября Эррол Маск заявил, что его впечатлили слова президента России Владимира Путина, назвавшего голос правды секретным стратегическим оружием межконтинентальной дальности. По его словам, Путин говорит «понятно, доступно и разумно». Предприниматель добавил, что хотел бы самостоятельно использовать эту фразу в будущем. Отец Маска отметил, что разногласия между Россией и странами Запада вызывают у него сожаление.

До этого Эррол Маск выразил сомнение по поводу информации о том, что его сын подал запрос на получение убежища в России.

Ранее отец Маска заявил, что европейцы прошлого были бы разочарованы современной Европой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами