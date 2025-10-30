Отец Илона Маска хочет получить российский паспорт

Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол заявил в интервью ТАСС, что хочет получить российский паспорт.

«Почему нет? Это было бы большой честью для меня», — сказал Эррол Маск в ответ на соответствующий вопрос.

В конце августа отец Илона Маска назвал Москву самым великолепным городом в мире. Он заявил, что столица России очень красивая. По его мнению, она впечатляет сильнее, чем Париж или Лондон.

29 октября Эррол Маск заявил, что его впечатлили слова президента России Владимира Путина, назвавшего голос правды секретным стратегическим оружием межконтинентальной дальности. По его словам, Путин говорит «понятно, доступно и разумно». Предприниматель добавил, что хотел бы самостоятельно использовать эту фразу в будущем. Отец Маска отметил, что разногласия между Россией и странами Запада вызывают у него сожаление.

До этого Эррол Маск выразил сомнение по поводу информации о том, что его сын подал запрос на получение убежища в России.

Ранее отец Маска заявил, что европейцы прошлого были бы разочарованы современной Европой.