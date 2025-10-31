На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о готовности Трампа говорить с Россией об Украине

FT: Трамп по-прежнему готов вести переговоры с Россией по Украине
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп сохраняет готовность вести переговоры с Российской Федерацией по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Трамп по-прежнему готов встретиться с русскими, когда и где, по его мнению, может быть достигнут прогресс», — говорится в статье.

До этого телеканал Fox News сообщил, что позиция Трампа относительно Украины вызывает тревогу у европейских союзников Вашингтона, которые не могут предсказать его следующие шаги. Журналисты предположили, что теперь американский лидер гораздо менее заинтересован в оказании поддержки Киеву или принуждении России к прекращению вооруженного конфликта.

16 октября президент России и Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого договорились встретиться в Будапеште. Однако вскоре глава Белого дома объявил об отмене переговоров.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин в ближайшее время переговорить с Трампом, сказал, что таких бесед не запланировано.

Ранее в Совфеде отреагировали на резкую смену позиции Трампа по Украине.

Переговоры о мире на Украине
