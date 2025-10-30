В Кремле рассказали, стоит ли ждать разговора Путина и Трампа в ближайшее время

Песков: телефонный разговор Путина и Трампа в ближайшее время не планируется

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время не планируют проводить телефонный разговор. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет», — ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли в ближайшее время телефонная беседа глав двух государств.

Последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 16 октября. Тогда американский и российский лидеры договорились об очной встрече в Будапеште. В Кремле говорили, что переговоры в Венгрии могут состояться в течение двух недель или позже.

23 октября президент США заявил, что отменил встречу с российским коллегой. По словам хозяина Белого дома, ему показалось, что на этих переговорах не удастся «добиться того, что нужно».

Комментируя ситуацию, Путин отметил, что было бы ошибкой провести саммит с Трампом без предварительной подготовки. Как сказал президент РФ, в заявлении его американского коллеги речь скорее идет о переносе очной встречи, а не об ее отмене.

Ранее в Венгрии выразили уверенность, что саммит Путина и Трампа точно пройдет в Будапеште.