Трампа заподозрили в изменении политики по Украине

Позиция президента США Дональда Трампа относительно Украины вызывает тревогу у европейских союзников Вашингтона, которые не могут предсказать его следующие шаги. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как отмечает телеканал после того, как американский лидер заявил о решительной поддержке Украины и пообещал положить конец российской специальной военной операции в республике, теперь он, по всей видимости, гораздо менее заинтересован в оказании поддержки Киеву или принуждении к прекращению вооруженного конфликта.

По мнению автора статьи, это выразилось в задержках с американской военной помощью Украине, выводе войск США из Румынии (граничит с Украиной) и смягчении риторики Трампа в отношении Российской Федерации.

В публикации также говорится, что Трамп изменил свою позицию в середине октября, когда он не предоставил крылатые ракеты Tomahawk посетившему Вашингтон президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Накануне сообщалось, что более 60% республиканцев выступили за отправку американских ракет Tomahawk Украине.

Ранее Зеленский посоветовал Трампу ввести антироссийские санкции и отправить на Украину Tomahawk, чтобы склонить Россию к миру.