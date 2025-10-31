На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны Китая выразило надежду на позитивную работу с США

Глава минобороны Китая выразил надежду на отказ США от политики сдерживания
Reuters

Китай надеется, что Соединенные Штаты переведут в действия свои заявления о нежелании сдерживать Китайскую Народную Республики и вступать в конфликт с ней. Об этом заявил глава министерства обороны КНР Дун Цзюнь в ходе встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, что США будут работать с Китаем, чтобы привнести позитивную энергию в региональный и глобальный мир и безопасность», — сказал Дун Цзюнь.

Он также отметил, что Пекин привержен мирному развитию, у Китая есть возможности «спокойно и решительно реагировать на любые провокации».

Накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Соединенные Штаты и Китай завершили подготовку торгового соглашения, подписание которого запланировано на следующую неделю.

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа прошли 30 октября в южнокорейском Пусане. Они завершились спустя 1 час 40 минут.

Переговоры начались в полдень по местному времени. В начале Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Китайский лидер также отметил, что переговорщики двух стран достигли некоторого согласия в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь заявил, что его встреча с Си Цзиньпином была успешной. По итогам американский лидер оценил ее на «12 из 10».

Ранее в России рассказали о неудачах Трампа на переговорах с Си.

