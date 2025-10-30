В России рассказали о неудачах Трампа на переговорах с Си

Исходя из сделанных после встречи американского и китайского лидеров заявлений, мы видим, что Дональд Трамп не достиг того, что хотел, так как не получил никаких четких публичных обязательств от Си Цзиньпина. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«Задачей Трампа было получить поддержку Китая в сдерживании России. Вашингтону нужно было, чтобы Пекин одобрил идею с давлением на Москву, чтобы заставить ее пойти на уступки. Трамп хотел показать Кремлю, что ему не на кого рассчитывать из его партнеров. Однако тут КНР на уступки не пошла даже номинально», — сказал политолог.

Кроме того, Трамп хотел, чтобы Китай дал обязательства по покупке американских товаров, прежде всего сельхозпродукции, но никаких зафиксированных договоров не было, отметил Мирзаян.

«Важным моментом также является время встречи. Переговоры Си и Трампа продлились всего час сорок минут. Это с учетом приветствий, всей вот этой словесной мишуры и перевода. Это очень мало, учитывая огромный объем вопросов, который необходимо решить между США и Китаем. Скорее всего, какие-то вопросы они вообще не обсуждали, потому что стало понятно, что обсуждать их нет смысла. Это уж точно нельзя назвать успешными переговорами», — заключил эксперт.

30 октября в южнокорейском городе Пусан состоялась встреча между лидерами США и КНР. Дональд Трамп положительно оценил прошедшие переговоры. Китайский лидер также отметил, что переговорщики достигли некоторого соглашения в решении основных торгово-экономических противоречий.

