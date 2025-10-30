На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США и Китай договорились о подписании торгового соглашения

Бессент: США и Китай подпишут торговое соглашение на следующей неделе
Elizabeth Frantz/Reuters

США и Китай завершили подготовку торгового соглашения, подписание которого запланировано на следующую неделю. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business.

По словам главы Минфина США, работа над Куала-Лумпурским соглашением была завершена накануне. Одной из ключевых составляющих договора станут масштабные закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции.

«Я впервые сообщаю об этом в вашем эфире: речь идет о колоссальных объемах закупок сельхозпродукции, которые Пекин намерен осуществить в рамках этой сделки», — отметил Бессент.

Министр финансов США подчеркнул, что достигнутые договоренности укрепят экономические связи между двумя крупнейшими экономиками мира.

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в южнокорейском Пусане завершились спустя 1 час 40 минут. Официальные подробности встречи не приводятся.

Переговоры начались в полдень по местному времени 30 октября. В начале Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Китайский лидер также отметил, что переговорщики двух стран достигли некоторого согласия в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет успешной. По итогам американский лидер оценил ее на «12 из 10».

Ранее в России рассказали о неудачах Трампа на переговорах с Си.

Второй срок Трампа
