Мединский поддержал возвращение городам Украины русских названий

Мединский поддержал замену названий городов Украины на Яндекс Картах на русские
Максим Блинов/РИА Новости

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил в своем Telegram-канале, что поддерживает возвращение исторических русских названий на »Яндекс Картах» городам Украины, включая Днепропетровск и Елизаветград.

«Правильно, что на карты возвращаются исторические, русские названия. Отныне по нормам русского языка никакого Днепра/Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград и т.д.», — написал помощник главы государства, сопроводив свой пост фотографией «Яндекс Карт», на котором изображен Елизаветград.

Он отметил, что необходимо уважать свою историю и собственный язык.

«И не обезьянничать, копируя дурацкие решения украинских националистов», — подчеркнул Мединский.

Также он обратил внимание, что в 2015 году на референдуме три четверти жителей Кировограда высказались за название Елизаветград, напомнив, что город был основан императрицей Елизаветой Петровной. Это решение утвердила Гордума.

«Однако Верховная рада отменила результаты референдума, и город получил удивительное, мягко скажем, имя Кропивницкий», — добавил помощник российского лидера.

До этого Мединский в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с авторами учебников истории заявил, что никакой Украины во времена Московского царства не было.

Ранее Мединский рассказал, зачем Крым передали Украине в 1954 году.

