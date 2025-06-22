На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мединский напомнил, что во времена Московского царства Украины не существовало

Мединский: никакой Украины во времена Московского царства не было
close
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Помощник президента РФ Владимир Мединский во время встречи Владимира Путина с авторами учебников истории заявил, что никакой Украины во времена Московского царства не было. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Мединский рассказал, что в прежних учебниках истории, по которым учились в России, упоминалось, что в 1954 году была не только произведена передача Крыма Украинской ССР из состава РСФСР, но и отмечалось 300-летие воссоединения Украины с Россией.

«Вот это совершенно лживая историческая, вызывающая всегда улыбку у историков, фраза про «воссоединение Украины с Россией»», — отметил Мединский.

Помощник президента уточнил, что на самом деле речь шла о вхождении в состав Московского царства на правах определенной автономии Войска Запорожского вместе с запорожцами и землями.

«Какое воссоединение? Не было никакой Украины, не было государственности», — подчеркнул Мединский.

Президент РФ Владимир Путин 22 июня встретился в Кремле с авторами новых учебников по истории. В мероприятии участвовали редакторы государственной линейки книг для учащихся 5–11-х классов и учреждений среднего профессионального образования по предметам «История России» и «Всеобщая история».

В ходе встречи глава государства заявил, что в прежних учебниках не было правдивой информации о событиях в рамках Великой Отечественной войны.

Ранее Путин поддержал идею об обязательном ЕГЭ по истории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами