Мединский напомнил, что во времена Московского царства Украины не существовало

Мединский: никакой Украины во времена Московского царства не было

Помощник президента РФ Владимир Мединский во время встречи Владимира Путина с авторами учебников истории заявил, что никакой Украины во времена Московского царства не было. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Мединский рассказал, что в прежних учебниках истории, по которым учились в России, упоминалось, что в 1954 году была не только произведена передача Крыма Украинской ССР из состава РСФСР, но и отмечалось 300-летие воссоединения Украины с Россией.

«Вот это совершенно лживая историческая, вызывающая всегда улыбку у историков, фраза про «воссоединение Украины с Россией»», — отметил Мединский.

Помощник президента уточнил, что на самом деле речь шла о вхождении в состав Московского царства на правах определенной автономии Войска Запорожского вместе с запорожцами и землями.

«Какое воссоединение? Не было никакой Украины, не было государственности», — подчеркнул Мединский.

Президент РФ Владимир Путин 22 июня встретился в Кремле с авторами новых учебников по истории. В мероприятии участвовали редакторы государственной линейки книг для учащихся 5–11-х классов и учреждений среднего профессионального образования по предметам «История России» и «Всеобщая история».

В ходе встречи глава государства заявил, что в прежних учебниках не было правдивой информации о событиях в рамках Великой Отечественной войны.

Ранее Путин поддержал идею об обязательном ЕГЭ по истории.