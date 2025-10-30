На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова заявила, что Украина хочет устроить техногенную катастрофу

Захарова: Киев хочет устроить техногенную катастрофу для замедления ВС России
Сергей Гунеев/РИА Новости

Киев хочет устроить техногенную катастрофу и затопить населенные пункты по берегам реки Северский Донец, чтобы замедлить продвижение Вооруженных сил России в районе Волчанска в Харьковской области. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Она обратила внимание, что с 25 по 26 октября в результате нескольких преднамеренных атак ВСУ с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS получили повреждения постройки и гидрозатвор плотины Белгородского водохранилища. Украинские военные также наносили удары с помощью беспилотников, которые использовались для увеличения масштабов ущерба и атак на ремонтные бригады, выполнявших работы по укреплению дамбы.

«Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец», — сказала дипломат.

Также она отметила, что такой сценарий уже наблюдался, когда в июне 2023 года ВСУ разрушили плотину Каховской ГЭС.

27 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с Белгородским водохранилищем ситуация стабильна, однако опасность повторных атак остается. Глава региона призвал жителей близлежащих сел прислушиваться к информации и действовать согласно рекомендациям, которые исходят от органов местной власти.

25 октября плотина Белгородского водохранилища была повреждена при ударе ВСУ. После этого Гладков заявил, что противник может попытаться нанести повторный удар.

Ранее в Европе объяснили, почему ВСУ атаковали дамбу в Белгородской области.

