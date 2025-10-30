Захарова заявила, что Украина хочет устроить техногенную катастрофу

Киев хочет устроить техногенную катастрофу и затопить населенные пункты по берегам реки Северский Донец, чтобы замедлить продвижение Вооруженных сил России в районе Волчанска в Харьковской области. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Она обратила внимание, что с 25 по 26 октября в результате нескольких преднамеренных атак ВСУ с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS получили повреждения постройки и гидрозатвор плотины Белгородского водохранилища. Украинские военные также наносили удары с помощью беспилотников, которые использовались для увеличения масштабов ущерба и атак на ремонтные бригады, выполнявших работы по укреплению дамбы.

«Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец», — сказала дипломат.

Также она отметила, что такой сценарий уже наблюдался, когда в июне 2023 года ВСУ разрушили плотину Каховской ГЭС.

27 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с Белгородским водохранилищем ситуация стабильна, однако опасность повторных атак остается. Глава региона призвал жителей близлежащих сел прислушиваться к информации и действовать согласно рекомендациям, которые исходят от органов местной власти.

25 октября плотина Белгородского водохранилища была повреждена при ударе ВСУ. После этого Гладков заявил, что противник может попытаться нанести повторный удар.

