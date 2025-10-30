В МИД РФ высказались о денонсации соглашения с США об утилизации плутония

Денонсация соглашения с США об утилизации плутония показывает, что попытки подрывать военно-политический потенциал России получат твердый отпор. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что решение о денонсации соглашения принимается исключительно в интересах Российской Федерации и ее граждан. По словам парламентария, это решение необходимо было принять давно. Также спикер выразил благодарность министерству иностранных дел России за проделанную работу.

В начале октября Дума приняла закон. Проект о денонсации был ранее утвержден правительством РФ. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев говорил, что выход Москвы из соглашения станет чистой формальностью, так как действие договора приостановлено с 2016 года.

Ранее в России предложили денонсировать еще одну конвенцию Совета Европы.