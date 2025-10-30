На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дальнейшее участие ВСУ в боях за Красноармейск назвали бессмысленным

Der Tagesspiegel: оборона Красноармейска со стороны ВСУ становится бессмысленной
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Продолжение обороны Покровска (российское название — Красноармейск) в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны украинских войск не имеет смысла и приведет к еще большим потерям. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

В материале отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и так испытывают нехватку личного состава. При этом участие в боях за Покровск еще больше сокращает численность украинских войск.

По мнению военного эксперта Густава Гресселя, дальнейшая оборона города является бессмысленной для ВСУ.

«Оборона Покровска выглядит все более бессмысленной, тем более что город, судя по всему, уже не является узлом для транспортировки припасов на юго-восточный фронт», — отметил он.

29 октября президент РФ Владимир Путин посетил военный госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве. В ходе визита глава государства заявил, что украинские солдаты в Красноармейске в ДНР и Купянске в Харьковской области оказались заблокированы и окружены. На этом фоне российский лидер призвал Киев принять решение по судьбе бойцов, попавших в окружение.

Ранее в Красноармейске сняли на видео стелу с установленным на ней российским флагом.

