Аналитик описал тактику ВС России при штурме Красноармейска

Аналитик Полетаев: ВС РФ скрытно ввели в Красноармейск пехоту перед штурмом
Станислав Красильников/РИА Новости

Тактика штурма Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) российскими войсками принципиально не отличалась от той, которую применяли при взятии других городов, за исключением одного нового элемента. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Он отметил: как и в случае с другими крупными населенными пунктами в Донбассе, сначала Вооруженные силы (ВС) России окружили Красноармейскую агломерацию с трех сторон. После этого они установили огневой контроль над коммуникациями с помощью БПЛА. Это привело к постепенному истощению украинского гарнизона.

«А перед непосредственным штурмом скрытно [начали] вводить в город пехоту, действующую автономно [от других подразделений]», — уточнил Полетаев.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что украинские подразделения в Красноармейске (Покровске) заблокированы и оказались в окружении. Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожают окруженные группы военных ВСУ в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны. По данным украинского аналитического ресурса Deep State, ситуация для Вооруженных сил Украины в городе близка к критической и продолжает ухудшаться. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин обратился к руководству Украины по поводу находящихся в окружении солдат ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
