На Украине рассказали об успехах ВС России у Красноармейска

Российские военнослужащие наступают в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил украинский аналитический ресурс Deep State в Telegram-канале.

По информации сервиса, российские войска продвинулись южнее населенного пункта. Также отмечаются успехи подразделений ВС России у Новониколаевки, Полтавки и Владимировки.

Тем временем немецкая газета Der Tagesspiegel заявила, что продолжение обороны Покровска (российское название — Красноармейск) в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны украинских войск не имеет смысла и приведет к еще большим потерям.

29 октября президент РФ Владимир Путин посетил военный госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве. В ходе визита глава государства заявил, что украинские солдаты в Красноармейске в ДНР и Купянске в Харьковской области оказались заблокированы и окружены. На этом фоне российский лидер призвал Киев принять решение по судьбе бойцов, попавших в окружение.

Ранее в Красноармейске сняли на видео стелу с установленным на ней российским флагом.