Премьер Грузии пообещал наказание ответственным за конфликт в 2008 году

Премьер Грузии Кобахидзе: ответственные за войну 2008 года должны быть наказаны
Lorenz Huter/IMAGO/photothek/Global Look Press

Ответственные за «тяжелейшее предательство», которое довело Грузию до конфликта с Россией в 2008 году, понесут наказание. Об этом заявил премьер-министр Республики Ираклий Кобахидзе, комментируя иск в Конституционный суд против саакашвилевского «Единого национального движения» и двух других радикально оппозиционных партий. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Тяжелейшее предательство, совершенное конкретной политической силой в форме войны-2008, не может остаться безнаказанным», — подчеркнул Кобахидзе.

Он напомнил, что именно экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его партия «с 2004 года начали агрессивную риторику и тогда же предприняли первую попытку военного вторжения в Цхинвальский регион (так в Тбилиси называют Южную Осетию)».

27 сентября Кобахидзе сообщил, что власти в октябре этого года планируют подать иск в Конституционный суд страны с просьбой запретить оппозиционную партию «Единое национальное движение», основанную Саакашвили (2004 — 2013 годы).

13 октября стало известно, что иск подадут уже в ближайшее время.

Ранее власти Грузии запретили членам «неконституционных» партий заниматься политикой.

