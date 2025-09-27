На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Грузии хотят запретить партию Саакашвили

Власти Грузии попросят Конституционный суд запретить партию Саакашвили
Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Власти Грузии в октябре этого года планируют подать иск в Конституционный суд страны с просьбой запретить оппозиционную партию «Единое национальное движение», основанную бывшим президентом Михаилом Саакашвили (2004 — 2013 годы). Об этом сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает грузинский Первый канал.

«Внесем соответствующий иск об объявлении неконституционными все те партии, которые являются коллективным «Национальным движением»», — заявил политик.

Премьер назвал это процесс демократичным.

В сентябре этого года Тбилисский городской суд отправил под арест задержанного экс-главу партии «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили.

13 сентября прокурор Бека Квициани рассказал, что Генеральная прокуратура Грузии предъявила Хабеишвили обвинение в публичных призывах к свержению власти. По его словам, политик с июня текущего года в телеэфирах и с помощью социальных сетей призывал грузинских граждан к свержению госвласти, указывая конкретные дату и место.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили нанес огромный ущерб Грузии, начав войну в 2008 году.

