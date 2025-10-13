В Грузии суд рассмотрит иск о запрете партии Саакашвили

Правящая партия Грузии подаст иск в конституционный суд о запрете партии Саакашвили в ближайшее время. Об этом заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия, пишет ТАСС.

Суд рассмотрит иск о признании незаконной деятельности партии «Единое национальное движение».

«Работа над текстом иска почти завершена, и в ближайшем будущем иск поступит в Конституционный суд», — сказал он.

27 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти в октябре этого года планируют подать иск в Конституционный суд страны с просьбой запретить оппозиционную партию «Единое национальное движение», основанную бывшим президентом Михаилом Саакашвили (2004 — 2013 годы).

В конце сентября Тбилисский городской суд обязал Саакашвили, а также бывшего начальника его охраны Теймураза Джанашию выплатить в государственную казну до 9 млн лари (более $3 млн), которые были растрачены в годы правления политика.

Ранее в Грузии задержали лидера партии Саакашвили.