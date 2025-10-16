Власти Грузии запретили членам «неконституционных» партий заниматься политикой

Депутаты грузинского парламента проголосовали в пользу запрета заниматься политикой членам запрещенных партий. Об этом сообщает ТАСС.

Пакет законов был принят в третьем чтении голосами 81 депутата. Против инициативы не проголосовал никто. Поправки предполагают, что члены любой партии, которую запретит конституционный суд, не смогут после этого заниматься политической деятельностью, включая участие в выборах, создание политических организаций и работу на государственных должностях.

Кроме того, другим партиям будет запрещено сотрудничать с такими политиками.

27 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти в октябре этого года планируют подать иск в конституционный суд страны с просьбой запретить оппозиционную партию «Единое национальное движение», основанную бывшим президентом Михаилом Саакашвили (2004 — 2013 годы).

13 октября стало известно, что иск подадут уже в ближайшее время.

Ранее в Грузии призвали убрать из конституции статью о вступлении в ЕС и НАТО.