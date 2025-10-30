На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США высказались за продажу ракет Tomahawk Украине

Более 60% республиканцев США выступили за отправку ракет Tomahawk Украине
U.S. Navy/AP

Более 60% республиканцев выступили за отправку американских ракет Tomahawk Украине. Об этом свидетельствует опрос американской исследовательской компании Public Opinion Strategies.

Согласно данным опроса, 21% респондентов «сильно поддерживают» возможную продажу Соединенными Штатами ракет Tomahawk Украине, что позволит ей наносить удары по территории России, еще 42% «в какой-то степени» выступают за поставку ракет.

63% американских граждан-республиканцев полностью поддерживают продажу ракет Украине.

Против передачи ракет Киеву высказались более 30% американских республиканцев.

Опрос проводился в период с 7 по 13 октября среди 600 граждан США, поддерживающих Республиканскую партию.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится получить крылатые ракеты Tomahawk от тех европейских государств, которые имеют данное оружие в своем арсенале. По его словам, Украина уже ведет переговоры со странами, «которые могут помочь».

При этом президент РФ Владимир Путин предупредил, что российские войска дадут «ошеломляющий» ответ Украине в случае применения против страны американских ракет Tomahawk.

Ранее Зеленский посоветовал Трампу ввести антироссийские санкции и отправить на Украину Tomahawk, чтобы склонить Россию к миру.

Новости Украины
© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г.
