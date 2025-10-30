На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предупредили французских военных о последствиях пребывания на Украине

Картаполов: военные Франции получат билет в один конец, поехав на Украину
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Французские военные получат билет в один конец, поехав на Украину. Об этом заявил в интервью ТАСС глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

По его словам, российской стороне пока не известно, принял ли президент Франции Эммануэль Макрон решение об отправке французских военных на Украину, и в каком статусе исполнения находится это решение, если оно есть.

Картаполов подчеркнул, что иностранный контингент, который будет воевать на стороне Украины, станет законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации.

28 октября агентство Bloomberg сообщило, что правительство Великобритании намерено отправить свои войска на Украину. Служба внешней разведки России заявила, что Франция готовит к развертыванию на Украине воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Как Москва ответит на это и кто еще из европейских стран может последовать примеру Парижа и Лондона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России заявили, что Европа все более втягивается в украинский конфликт.

