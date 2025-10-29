В МИД России заявили, что Европа все более втягивается в украинский конфликт

Замглавы МИД России Грушко: Европа все более втягивается в конфликт на Украине

Европа все более втягивается в конфликт на Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя сообщение Службы внешней разведки (СВР) РФ о планах Франции ввести войска на украинскую территорию, передает ТАСС.

«Вся эта поступающая информация достоверная свидетельствует о том, что Запад, Европа, прежде всего усилиями отдельных стран, все более и более втягиваются в украинский конфликт», — сказал дипломат.

28 октября в СВР сообщили, что по указанию президента Франции Эммануэля Макрона Генеральный штаб вооруженных сил страны готовит две тысячи военных к развертыванию на Украине. В настоящий момент они находятся в Польше, получают вооружение и технику. В ближайшие дни планируется переброска французского контингента в центральные области Украины.

Позже депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что в случае реализации идеи Макрона по отправке французских войск на территорию Украины, Россия будет рассматривать это как открытую интервенцию и прямую угрозу, а Франция станет стороной конфликта и военной целью, «которая будет немедленно уничтожена».

Ранее во Франции заявили о готовности разместить войска на Украине в 2026 году.