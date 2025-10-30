«Поистине замечательная встреча»: Трамп о переговорах с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что о многом договорился с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп, подводя итоги переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что «провел поистине замечательную встречу», которая только укрепит имеющееся между странами огромное уважение. Об этом этом политик написал в соцсети Truth Social.

«По многим вопросам мы пришли к согласию, а по другим, даже наиболее важным, были близки к решению», — написал Трамп в своем посте.

Помимо этого президент США сообщил, что Китай согласился продолжить открытые и свободные поставки редкоземельных металлов, критически важных минералов и магнитов.

Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане на полях саммита АТЭС. Это их первая личная встреча с 2019 года. Переговоры длились 1 час 40 минут. По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания обеих стран. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о согласии Китая покупать нефть и газ у США.