На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Поистине замечательная встреча»: Трамп о переговорах с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что о многом договорился с Си Цзиньпином
true
true
true

Президент США Дональд Трамп, подводя итоги переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что «провел поистине замечательную встречу», которая только укрепит имеющееся между странами огромное уважение. Об этом этом политик написал в соцсети Truth Social.

«По многим вопросам мы пришли к согласию, а по другим, даже наиболее важным, были близки к решению», — написал Трамп в своем посте.

Помимо этого президент США сообщил, что Китай согласился продолжить открытые и свободные поставки редкоземельных металлов, критически важных минералов и магнитов.

Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане на полях саммита АТЭС. Это их первая личная встреча с 2019 года. Переговоры длились 1 час 40 минут. По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания обеих стран. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о согласии Китая покупать нефть и газ у США.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами