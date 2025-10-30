Трамп заявил о согласии Китая покупать нефть и газ у США

Трамп заявил, что надеется на покупку Китаем нефти и газа из Аляски

Президент США Дональд Трамп надеется, что Китай будет осуществлять закупки нефти и газа из Аляски. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.

«Китай также согласился начать процесс закупки американских энергоносителей. Фактически может состояться очень масштабная закупка нефти и газа у великого штата Аляска», — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что возможность заключения такой энергетической сделки обсудят министр энергетики США Крис Райт, глава американского МВД Дуг Бергам и энергетические команды страны.

30 октября председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп провели переговоры в Южной Корее. По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания обеих стран. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп объявил о плане посетить Китай.