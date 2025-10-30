На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пашинян призвал армян поддержать мирную повестку на выборах

Пашинян: не сомневаюсь, что армянский народ поддержит мирную повестку на выборах
Roman Naumov/Picvario Media/Global Look Press

Армянский народ на грядущих парламентских выборах должен поддержать мирную повестку, поскольку на Южном Кавказе впервые за многие годы появился шанс на мир. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает издание hetq.am.

Политик выразил уверенность в том, что армяне поддержат то, что было достигнуто в результате переговоров Армении с Азербайджаном в рамках урегулирования карабахского вопроса.

Премьер также отметил, что договор с Баку заключен на принципах суверенитета и нерушимости международно признанных границ.

8 августа 2025 года Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Пашинян заявил, что создает новую Армению, «основанную на мире».

