Пашинян призвал армян поддержать мирную повестку на выборах

Пашинян: не сомневаюсь, что армянский народ поддержит мирную повестку на выборах

Армянский народ на грядущих парламентских выборах должен поддержать мирную повестку, поскольку на Южном Кавказе впервые за многие годы появился шанс на мир. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает издание hetq.am.

Политик выразил уверенность в том, что армяне поддержат то, что было достигнуто в результате переговоров Армении с Азербайджаном в рамках урегулирования карабахского вопроса.

Премьер также отметил, что договор с Баку заключен на принципах суверенитета и нерушимости международно признанных границ.

8 августа 2025 года Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Пашинян заявил, что создает новую Армению, «основанную на мире».