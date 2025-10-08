На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пашинян заявил, что создает новую Армению, «основанную на мире»

Пашинян заявил, что создает Четвертую республику, основанную на мире
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Власти Армении намерены создать Четвертую республику, которая будет основана «на мире». Об этом заявил премьер страны Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Третья республика была основана в результате конфликта, а мы создаем Четвертую республику, основанную на мире», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Пашиняна, в новой Четвертой республике не будет фактов фальсификаций выборов.

В начале октября Пашинян подписал распоряжение, в рамках которого в структуре министерства иностранных дел республики будет создан отдельный департамент европейской интеграции.

Из распоряжения также следует, что Пашинян принял решение объединить департаменты политического планирования и координации дипломатического функционирования МИД Армении.

16 июля Пашинян заявил, что Армения хочет стать членом Европейского союза (ЕС). Глава республиканского кабмина отметил, что в ходе встреч и обсуждений армянская и европейская стороны посчитали, что это является «непростым процессом».

Ранее в РФ не увидели противоречий между стремлением Армении в ЕС и членством в ЕАЭС.

