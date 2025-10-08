Пашинян заявил, что создает новую Армению, «основанную на мире»

Пашинян заявил, что создает Четвертую республику, основанную на мире

Власти Армении намерены создать Четвертую республику, которая будет основана «на мире». Об этом заявил премьер страны Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Третья республика была основана в результате конфликта, а мы создаем Четвертую республику, основанную на мире», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Пашиняна, в новой Четвертой республике не будет фактов фальсификаций выборов.

В начале октября Пашинян подписал распоряжение, в рамках которого в структуре министерства иностранных дел республики будет создан отдельный департамент европейской интеграции.

Из распоряжения также следует, что Пашинян принял решение объединить департаменты политического планирования и координации дипломатического функционирования МИД Армении.

16 июля Пашинян заявил, что Армения хочет стать членом Европейского союза (ЕС). Глава республиканского кабмина отметил, что в ходе встреч и обсуждений армянская и европейская стороны посчитали, что это является «непростым процессом».

Ранее в РФ не увидели противоречий между стремлением Армении в ЕС и членством в ЕАЭС.