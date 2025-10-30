В Совфеде усомнились, что Трамп склонит Китай на свою сторону по вопросу Украины

Сенатор Джабаров: Трамп вряд ли сможет повлиять на позицию КНР в интересах США

Китай не станет ни на кого влиять, а у президента США Дональда Трампа вряд ли есть достаточно сил, чтобы склонить лидера КНР Си Цзиньпина на свою сторону. Об этом «Ленте.ру» сказал сенатор Владимир Джабаров.

По его оценке, встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина прошла в прохладной атмосфере и сжатые сроки. Лидер КНР не поддержал антироссийских высказываний, отметил сенатор. Президент США разочарован встречей, а председатель КНР показал себя уверенным руководителем, который считается большим другом России, заявил Джабаров.

Парламентарий указал, что Китай – это самодостаточная страна, уважающая российского лидера Владимира Путина. Си Цзиньпин и президент России строят уважительные отношения, и вряд ли у Трампа есть силы, чтобы повлиять на позицию Пекина, констатировал сенатор.

Украина сама должна быть готова к мирному урегулированию, а такой решимости пока не наблюдается, подчеркнул Джабаров.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине, председатель КНР пообещал помочь с урегулированием конфликта Москвы и Киева.

«Мы будем работать вместе, чтобы попытаться разрешить войну России с Украиной», — заверил президент США.

Ранее в Госдуме сочли, что Трамп попробует заручиться поддержкой Си в отношении Украины.