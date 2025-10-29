На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме сочли, что Трамп попробует заручиться поддержкой Си в отношении Украины

Депутат Чепа: Трамп намерен заручиться поддержкой Си Цзиньпина в вопросе Украины
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп на предстоящей встрече планирует заручиться поддержкой председателя КНР Си Цзиньпина по вопросу урегулирования на Украине. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, Трамп уделяет очень большое внимание предстоящей встрече с китайским лидером. Стороны обсудят торговые отношения и международную повестку, включая события на Украине, указал политик.

«Мы слышали заявления, в том числе администрации Белого дома, что Китай может повлиять на решение этого конфликта. Они попытаются здесь каким-то образом заручиться определенной поддержкой КНР», — сказал Чепа.

29 октября министерство иностранных дел Китая анонсировало встречу лидеров КНР и США в южнокорейском Пусане 30 октября. По их данным, в ходе встречи Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудят вопрос развития китайско-американских отношений, поднимут темы, затрагивающие общие интересы сторон, а также обсудят вопрос урегулирования на Украине.

Сам президент США, выступая на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кенчжу заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее стало попросит, что Трамп попросит Си Цзиньпина надавить на Россию.

