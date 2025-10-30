На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России назвали цели массированного удара ВС РФ по Украине

Капитан Дандыкин: в ходе удара ВС РФ могли поразить подземные объекты ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» могли быть задействованы во время удары по Украине для поражения стратегически важных подземных военных объектов. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, «Кинжалы» просто так не применяются, поскольку это «серьезная и дорогая ракета». Если их действительно использовали при ударе, то целью могли стать подземные производства БПЛА и другие военные производства «глубоко под землей».

«Не всегда для атак по глубинным целям ВСУ применяются одни «Кинжалы», которые, как правило, запускают с МиГ-31. Вполне вероятно, подключились еще «Калибры» и флот. Могли еще отработать по различным командным пунктам Украины. Работали, уверен, только по точно разведанным целям», — резюмировал Дандыкин.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что российские войска нанесли массированный удар по Украине в ночь на 30 октября. Отмечается, что около 100 российских беспилотников атаковали военные и энергетические объекты на Украине. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Незадолго до этого военблогер Борис Рожин сообщал, что российская армия нанесет сегодня ночью массированный удар по объектам на территории Украины.

Ранее в США призвали Трампа обсудить ядерное разоружение с Россией.

© АО «Газета.Ру» (1999-2025)

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

