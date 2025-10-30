На Украине ждут массированного ночного удара российской армии

Российская армия нанесет сегодня ночью массированный удар по объектам на территории Украины. Об этом, ссылаясь на украинские мониторинговые ресурсы, в своем Telegram-канале сообщил военблогер Борис Рожин (Colonel Cassad).

По украинским данным, в ночной атаке примут участие свыше 700 беспилотных летательных аппаратов «Герань», оперативно-тактические ракеты «Искандер», стратегические авиационные крылатые ракеты Х-55 и Х-101, гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал», крылатые ракеты большой дальности «Калибр».

27 октября британский журнал Economist сообщил, что Россия начала реализацию стратегии по уничтожению электроэнергетики Украины в преддверии зимы. В материале отмечается, что цель массированных ударов по Украине со стороны Вооруженных сил РФ состоит в том, чтобы сделать территории на востоке страны непригодными для проживания, подорвать промышленность и «спровоцировать массовую эмиграцию и панику».

