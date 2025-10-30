Стало известно о массированном ударе российских войск по Украине

SHOT: ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ночь на 30 октября

Российские войска нанесли массированный удар по Украине в ночь на 30 октября. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что около 100 российских беспилотников атаковали военные и энергетические объекты на Украине. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По данным издания, взрывы произошли во Львове. В городе зафиксировали перебои с электроэнергией. Также взрывы были в районе города Стрый Львовской области.

Известно также, что российский дрон атаковал Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. В Киеве были перебои с электроснабжением.

Кроме того, атакована энергоинфраструктура в городе Запорожье, который пока остается под контролем украинских войск.

Ракетные удары пришлись по Николаевской области Украины. Взрывы были слышны в Монастырище Черкасской области, Бахмаче Черниговской области и в Павлограде Днепропетровской области.

ВС РФ также атаковали Бурштынскую ТЭЦ в Ивано-Франковской области, Белую Церковь (пригород Киева) и Хмельницкую область, говорится в сообщении.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский выехал в район боевых действий.