На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о массированном ударе российских войск по Украине

SHOT: ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ночь на 30 октября
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Российские войска нанесли массированный удар по Украине в ночь на 30 октября. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что около 100 российских беспилотников атаковали военные и энергетические объекты на Украине. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По данным издания, взрывы произошли во Львове. В городе зафиксировали перебои с электроэнергией. Также взрывы были в районе города Стрый Львовской области.

Известно также, что российский дрон атаковал Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. В Киеве были перебои с электроснабжением.

Кроме того, атакована энергоинфраструктура в городе Запорожье, который пока остается под контролем украинских войск.

Ракетные удары пришлись по Николаевской области Украины. Взрывы были слышны в Монастырище Черкасской области, Бахмаче Черниговской области и в Павлограде Днепропетровской области.

ВС РФ также атаковали Бурштынскую ТЭЦ в Ивано-Франковской области, Белую Церковь (пригород Киева) и Хмельницкую область, говорится в сообщении.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский выехал в район боевых действий.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами