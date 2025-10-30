Орбан и Трамп 7 ноября обсудят саммит России и США в Белом доме

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 ноября совершит визит в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которой политики обсудят двусторонние отношения и организацию саммита России и США. Об этом заявил на брифинге глава администрации премьера Гергей Гуйяш, сообщает РИА Новости.

«Премьер-министр Венгрии будет гостем президента США Дональда Трампа в Белом доме 7 ноября», — сказал он.

Гуляш отметил, что подготовка к переговорам идет полным ходом. По его словам, в рамках встречи планируется подписать двусторонние соглашения, касающиеся энергетики, военной промышленности, экономики и финансового сотрудничества.

До жтого Орбан заявил, что саммит президента России Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште состоится несмотря на переносы. По его словам, «то, что задерживается, все равно состоится». Премьер заверил, что переговоры продолжаются, и «это факт, что в Будапеште состоится мирный саммит». В то же время он затруднился назвать конкретные даты.

